Die Zahl der Todesfälle nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Laichingen (Alb-Donau-Kreis) ist am Dienstag auf sechs gestiegen. 35 weitere Bewohner seien infiziert, sagte eine Sprecherin des Pflegeheims. Fünf Personen befinden sich derzeit in einem kritischen Zustand, hieß es.

Sendung am Mi. , 21.10.2020 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW