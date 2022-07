Zwei Frauen tot in Wohnung gefunden - Haftbefehl gegen Mann aus BW

Ein Mann aus Baden-Württemberg soll in Schleswig-Holstein zwei Frauen ermordet haben. Der 29-Jährige kam in Untersuchungshaft, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Sonntag mitteilten. Woher genau der Verdächtige stammte, war zunächst nicht herauszufinden. Auch weitere Details zu dem Verbrechen wollten die Ermittler bis auf weiteres nicht bekanntgeben. Die Leichen der 19 und 23 Jahre alten Frauen waren am Samstag in einer Wohnung in der Elmshorner Innenstadt gefunden worden. Die Polizei nahm den 29-Jährigen noch am selben Tag fest.