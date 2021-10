Offenbar drei Tote bei Hubschrauber-Absturz in Nordbaden

per Mail teilen

Bei einem Hubschrauberabsturz im Norden Baden-Württembergs sind nach ersten Informationen der Polizei drei Menschen ums Leben gekommen. Ob noch jemand vermisst wurde, konnte ein Sprecher zunächst nicht sagen.

Nach Angaben der Polizei in Heilbronn stürzte der Hubschrauber heute mittag um kurz vor 13 Uhr in einem Waldgebiet zwischen Steinbach und Stürzenhardt bei Buchen (Neckar-Odenwald-Kreis) ab. Feuerwehr und Rettungsdienst sind im Einsatz. Hintergründe zu dem Unglück nahe der Grenze zu Hessen und Bayern waren am Sonntag noch unklar.