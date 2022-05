Der Schlagersänger und Entertainer Tony Marshall wird am Samstag doch nicht im eigentlich ausverkauften Theater in Baden-Baden auftreten. Grund dafür ist eine Not-Operation, der sich der 84-jährige Sänger unterziehen musste. Das sagte die Sprecherin der Familie am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Details zur Operation nannte sie nicht, es gehe Marshall soweit gut. Die knapp 500 verkauften Tickets können an den bekannten Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.