per Mail teilen

Im Heidelberger Maßregelvollzug für suchtkranke Straftäter ist am Mittwoch ein 27-Jähriger in seinem Zimmer gestorben. Die Staatsanwaltschaft hat ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet und eine Obduktion angeordnet. Am Freitag hat das Sozialministerium auf Vorwürfe reagiert, die Rechtsanwälte, ehemalige Mitarbeiter und Häftlinge erhoben hatten.