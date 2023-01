Ein Feuerwerk direkt neben einem Kuhstall in Erdmannhausen hat in der Silvesternacht eine Kuhherde in Angst versetzt. Dabei sind einige Tiere schwer verletzt worden.

