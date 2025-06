Wer an heißen Tagen wandern oder Rad fahren will, sollte einiges beachten. Der Schwäbische Albverein hat die wichtigsten Tipps für Ausflüge bei Hitze zusammengestellt.

Wen es trotz der heißen Temperaturen auf Wanderwege oder das Fahrrad zieht, sollte einige Punkte beachten. Der Schwäbische Albverein hat am Montag Interessierten einige Tipps bereitgestellt:



Zu dieser Uhrzeit sollte man losziehen

Das gehört in den Wanderrucksack

Das gilt es bei Wind und Wetter zu beachten

So kann man Wald- und Wiesenbrände vorbeugen

Der frühe Vogel fängt den Wurm - und bleibt der Nachmittagshitze fern. Wanderreferentin Karin Kunz empfiehlt Wanderlustigen im Sommer einen frühen Start am Morgen oder eine kürzere Tour in den Abendstunden. Ratsam sei zudem luftige Kleidung, wenn möglich, mit eingebautem UV-Schutz. Auch Sonnencreme, Hut oder Kappe und eine Sonnenbrille sollten laut Kunz unbedingt getragen werden.

Laut Kunz ist auch im Sommer eine leichte Regenjacke essenziell. Genügend Getränke wie Mineralwasser oder Saftschorle gehören ebenfalls in den Wanderrucksack. Dazu empfiehlt die Wanderreferentin ein leichtes Vesper, samt wasserreichem Obst und Gemüse. Ein weiterer Tipp, der auf den ersten Blick seltsam anmutet: Wenn die Getränke ausgehen, einen Gang zum Friedhof wagen. Dort gebe es stets frisches Trinkwasser.



Immer im Gepäck sein sollten auch ein Erste-Hilfe-Set und ein Stück Schnur, falls die Schnürsenkel reißen. Um zu vermeiden, dass der Handyakku unterwegs schlappmacht, gehöre auch eine geladene Powerbank dazu.

Für Kunz ist klar: "Der Blick in die Wettervorhersage vor einer Tour ist ein Muss". Wer trotzdem in ein Gewitter gerate, sei im Wald grundsätzlich sicherer als auf freier Fläche. Betroffene sollten sich eher nicht unter einen Baum stellen, erklärt Kunz. Im Notfall lege man sich lieber in eine Bodenmulde oder einen Graben. Am wichigsten sei es, Abstand zu Metall zu halten. "Also weg vom Fahrrad, weg mit Wanderstöcken und Regenschirmen", so Kunz.

Um Wald- oder Wiesenbrände zu vermeiden, sind Lagerfeuer bei anhaltender Trockenheit meist komplett verboten. Gleiches gilt für Rauchen. Kunz warnt ebenfalls vor spiegelnden Gegenständen wie Glasscherben oder Alufolie. Auch mit ihnen könne man einen Brand verursachen. Vorsicht gelte auch mit Autos: Wenn diese mit noch betriebswarm an einem trockenen Wiesenrand abgestellt werden, könne ebenfalls ein Brand entstehen.