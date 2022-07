Mini-Häuser: Gemeinden im Land interessieren sich immer mehr für Tiny Houses

Sogenannte Tiny Houses (winzige Häuser) rücken immer mehr in den Fokus von Gemeinden sowie Investorinnen und Investoren im Land. Ein Sprecher des Gemeindetages Baden-Württemberg berichtet, dass die Nachfrage nach den Mini-Häusern vorhanden sei. Das zeige der Blick auf bereits realisierte Vorhaben im Land. In Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) etwa stehen schon solche Mini-Häuser. Angestrebt wird die Errichtung zudem in Nürtingen (Kreis Esslingen), Mühlacker (Enzkreis) und Burgrieden (Kreis Biberach). In Tübingen hingegen ging laut Aussagen einer Stadtsprecherin kein Bauantrag ein, obwohl sich Oberbürgermeister Boris Palmer, dessen Mitgliedschaft bei den Grünen aktuell ruht, dafür eingesetzt hatte. Nicht überall sind Tiny Houses allerdings erlaubt oder erwünscht. Die Häuschen haben üblicherweise nur einen Wohnraum, eine Grundfläche von bis zu 50 Quadratmetern und Räder oder andere Transportmöglichkeiten, zum Beispiel per Kran.