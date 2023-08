Überwiegt beim Prozess gegen TikToker Maurii Pastore die Ehre oder die Kunst? Wie das einzuschätzen ist, erklärt SWR-Redakeurin Alena Lagmöller aus der ARD-Rechtsredaktion.

Der Prozess gegen TikToker Maurii Pastore wurde vorerst ausgesetzt. Doch die Kollision von Persönlichkeitsrecht und Kunstfreiheit hat gerade erst begonnen. Hat Pastore mit einem TikTok-Video den Freiburger Polizeipräsidenten und dessen Assistentin verunglimpft? Oder fällt es unter die Kunstfreiheit?

Das Verbot der üblen Nachrede

Die Strafnorm § 186 im Strafgesetzbuch (StGB) erschließt sich am besten, wenn man sie sich wegdenkt. Denn üble Nachrede verbietet das Behaupten und Verbreiten von Tatsachenaussagen, die nicht erweislich wahr sind. Tatsachen eint, dass sie wahr oder falsch sein können und sich dadurch von Meinungen unterscheiden. Gäbe es das Verbot der üblen Nachrede nicht, dann könnte jeder alles über jeden behaupten und im Nachsatz hinterherschieben, dass man es selbst nicht genau wisse, aber es könnte ja sein.

Bekanntschaft mit der Strafbarkeit der üblen Nachrede macht gerade der TikToker Maurii Pastore. Am Mittwoch hat die Hauptverhandlung gegen ihn am Amtsgericht Waldkirch (Kreis Emmendingen) begonnen. In seinen Videos auf TikTok schlüpft er in verschiedene Rollen. Dabei ist er immer witzig verkleidet mit extravaganten Perücken.

Bei dem Video, um das es vor Gericht geht, ist der Plot schnell erzählt: Eine Gruppe Polizisten wundert sich, warum sie nicht befördert werden. Dann ist der Polizeipräsident zu sehen und es wird angedeutet, dass er gerade durch seine frisch beförderte Referentin oral befriedigt wird. Es ist eine Binse, dass sich Gerüchte auf Social Media viel schneller verbreiten.

Ist das noch Kunst?

Das Pikante: Als Ort des Geschehens ist das Polizeipräsidium Freiburg bezeichnet, die Namen des Polizeipräsidenten und seiner Referentin sind offensichtlich an denen der realen Amtswalter angelehnt. Die Referentin, in Mauriis Sketch ist von einer Sekretärin die Rede, wurde tatsächlich recht schnell befördert, wenn auch nicht ganz so schnell, wie in Pastores Sketch. Über das, was früher ein behördeninternes Gerücht gewesen wäre, grinsen heute 1,5 Millionen Menschen auf TikTok, Instagram und YouTube. Allein auf TikTok haben weit über 90.000 Userinnen und User ein Herzchen für den Sketch dagelassen. Beim Publikum kommt der Clip gut an.

Auf der anderen Seite stehen der Polizeipräsident und seine Referentin, die nicht möchten, dass unerwiesene Gerüchte über ein Sexualverhältnis und Bestechlichkeit die Runde machen. Maurii Pastore möchte aber weiterhin mit seinen Sketchen Klicks und Aufmerksamkeit generieren und sieht sich durch das Strafverfahren in seiner Kunstfreiheit beeinträchtigt.

Strafrecht statt Zivilrecht

Ein bisschen erinnert die Situation an Rammstein gegen die YouTuberin Kayla Shyx: Auch hier geht es um ehrenrührige Tatsachenbehauptungen, deren Wahrheitsgehalt zumindest zweifelhaft ist. Nur geht es Maurii Pastore eher um die Kunst als um die Aufklärung der Öffentlichkeit über Sexualverbrechen. Rammstein trägt den Kampf vor dem Zivilgericht aus, es geht um die Untersagung der Verbreitung. Das Strafverfahren gegen Maurii Pastore findet hingegen vor dem Strafrichter statt. Das ist tatsächlich recht besonders, viele Geschädigte von Ehrdelikten, wie Beleidigung und übler Nachrede, wählen eher den Zivilrechtsweg. Der Fachanwalt für IT-Recht, Chan-jo Jun, erklärt: "Das Zivilverfahren ist effektiver, weil die Geschädigten die Verbreitung solcher Tatsachen untersagen lassen können. Es kostet die Geschädigten aber auch Geld, anders als eine Anzeige bei der Polizei."

Gerade Spitzenbeamten sollen dünnhäutig sein

Dass sich der Polizeipräsident und dessen Referentin für den strafrechtlichen Weg entschieden haben, könne verschiedene Gründe haben. "Zum einen zeigt die Erfahrung, dass die Polizei einen etwas größeren Ermittlungseifer an den Tag legt, wenn es um eine Person mit hohem Ansehen geht - sprich um eine Person, die viel zu verlieren hat. Zum anderen hat sich gezeigt, dass gerade Spitzenbeamte besonders dünnhäutig sind, wenn es um Ehrverletzung geht", sagt Jun. Ob diese Erwägungen eine Rolle gespielt haben, sind natürlich nur Mutmaßungen. Denn die Geschädigten haben Grund zur Dünnhäutigkeit. Der Sketch von Maurii Pastore bedient sich eines sexistischen Humors und funktioniert, weil die Referentin eine Frau ist. Hätte ein Mann eine steile Karriere hingelegt, dann wären die Gerüchte wohl nicht in diese Richtungen gegangen.

Verteidiger setzt auf Kunstfreiheit

Maurii Pastore und sein Anwalt geben sich kämpferisch. Schon vor der Verhandlung machen sie klar, dass es vor dem Amtsgericht Waldkirch um die Kunstfreiheit geht und dass man notfalls bis nach Karlsruhe zum Bundesverfassungsgericht gehen würde. Die grundrechtliche Gemengelage bietet tatsächlich einiges an Stoff: Würde sich Maurii Pastore auf die Pressefreiheit berufen, dann wäre er an die Regeln der Verdachtsberichterstattung gebunden. Aber gelten diese auch für Künstlerinnen und Künstler, die in ihrer Kunst Tatsachenbehauptungen aufstellen?

Feststeht, dass die Satire nicht zu einer allumfassenden Berechtigung für jedwede ehrverletzende Aussage führt. Chan-jo Jun konkretisiert dies so: "Eine üble Nachrede bleibt eine üble Nachrede, auch wenn sie gemalt, gesungen oder geschauspielert wird." Für Maurii Pastore geht es jetzt in die Verlängerung: Der Prozess wird wegen eines Befangenheitsantrags gegen die Richterin ausgesetzt. Ein neuer Termin steht noch aus.