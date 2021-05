Baden-Württembergs Minister für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter Hauk (CDU), hat sich für ein verpflichtendes Tierwohllabel bei Fleisch ausgesprochen. Ein solches Label müsse aber europaweit gelten, damit es nicht zu Verdrängung komme, so der CDU-Politiker im SWR. "Fleisch muss teurer sein als es heute teilweise im Supermarkt angeboten wird", so Hauk. Zunächst sei aber der Verbraucher selbst gefragt. Im Supermarkt entscheide jeder Kunde selbst jeden Tag, was er haben wolle. Es gebe auch heute schon eine Auswahl an Fleisch mit Unterschieden beim Tierwohl. "Das Kaufverhalten straft die Umfragen leider Gottes Lügen", ergänzte der Minister. "Die meisten Leute greifen zur günstigen Ware, nicht zur teuren." Deswegen spreche er sich für eine strikte Kennzeichnung, nicht aber für Verbote und Gebote aus.