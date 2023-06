Vom Logistikzentrum des Technischen Hilfswerks in Ulm aus sind erste Hilfstransporte in die Ukraine gestartet. Sie fahren in Gebiete, die von der Zerstörung des Kachowka-Staudamms betroffenen sind. Die fünf Lastwagen haben insgesamt 5.000 Wasserfilter und Stromaggregate geladen.