Die Probleme am Stuttgarter Hauptbahnhof halten an. Immer noch gibt es Zugausfälle und Verspätungen. Am vierten Tag nach der Oberleitungsstörung scheint klar zu sein, dass wohl ein Vogel eine entscheidende Rolle gespielt hat. Er soll nämlich in die Oberleitung geflogen sein. Daraufhin soll dann die Hochspannungsleitung gerissen und auf ein Signal gefallen sein.