Zehn Jahre nach Bekanntwerden der Mordserie des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU) wollen Theater in Heilbronn und einem Dutzend weiterer Städte an die Verbrechen der NSU-Terroristen erinnern. "Unter die Taten darf kein Schlussstrich gezogen werden", sagte der Vorsitzende des organisierenden Vereins "Licht ins Dunkel", bei der Vorstellung des Projekts am Freitag. Am 4. November 2011 waren die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt tot aufgefunden wurden. Im Anschluss daran wurde die Mordserie bekannt: Der NSU hatte acht türkischstämmige und einen griechischstämmigen Kleinunternehmer sowie eine Polizistin in Heilbronn ermordet. In Gedenken daran plant "Licht ins Dunkel" zwischen dem 21. Oktober und 7. November 2021 zahlreiche Veranstaltungen unter dem Titel "Kein Schlussstrich!". Das Programm stehe unter dem Vorbehalt, dass solche Veranstaltungen angesichts der Corona-Pandemie Ende Oktober wieder möglich sind.