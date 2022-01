Imagekampagne "The Länd" ist laut Experten noch keine Marke

Der Marketing-Professor Jörg Tropp ist skeptisch, was die Strahlkraft der neuen Imagekampagne von Baden-Württemberg angeht. Noch sei "The Länd" nicht die vom Land erhoffte starke internationale Marke mit einem klaren Image. Allenfalls werfe das neue Markenzeichen des Landes hinsichtlich der Bedeutung Fragen auf und sei noch relativ leer. "Marken hingegen sind ausgebildete Assoziationsräume, konsistente Vorstellungsbilder in den Köpfen der Zielgruppe", so der Marketing-Experte von der Pforzheimer Hochschule. Davon dürfte "The Länd" gerade auch mit Blick auf die internationale Zielgruppe noch weit entfernt sein. Eine internationale Medienpräsenz ist laut Tropp für die Anwerbung ausländischer Fachkräfte zwingend notwendig. "Dass sich das Bestreben, Städte als Marken zu führen, mehr und mehr durchsetzt, ist nicht verwunderlich, vielmehr absolut naheliegend", so der Experte.