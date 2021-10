Schilder mit der Aufschrift "Willkommen in The Länd" sorgen gerade in ganz Baden-Württemberg für Aufsehen. Sie kommen offenbar vom baden-württembergischen Staatsministerium.

Sendung am Mi. , 27.10.2021 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR Fernsehen BW