Die gute deutsche Eiche hat schon mal mehr Geld für die Waldbesitzer eingebracht. Inzwischen ist der Preis deutlich gesunken, so die Erkenntnis bei der Wertholzversteigerung in Bopfingen (Ostalbkreis). Es ist die größte Versteigerung von Baumstämmen in Süddeutschland