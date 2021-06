Lange durfte ein Parkausweis nur eine bestimmte Summe kosten - doch die Obergrenze ist gefallen. Einige Städte in Baden-Württemberg planen bereits Erhöhungen.

Parkausweise für Anwohnerinnen und Anwohner könnten in Baden-Württemberg deutlich teurer werden - denn zahlreiche Städte im Land planen derzeit, die Gebühren anzuheben. In Freiburg soll sich die Gebühr nach Angaben der Stadt beispielsweise verzwölffachen. Dann würde ein Parkausweis für ein Auto im Durchschnitt 30 Euro pro Monat kosten. Auch in Tübingen, Karlsruhe oder Ulm sollen die Gebühren angepasst werden, wie die Städte mitteilten.

Anwohnerparken: Gesetzesänderung macht Gebührenerhöhung möglich

Die Preiserhöhung beim Bewohnerparken wird durch eine Gesetzesänderung ermöglicht, die im Sommer vergangenen Jahres auf Bundesebene in Kraft getreten ist. Die Bundesregierung kippte dabei ein Limit für die Kosten von Anwohnerparkausweisen. Zuvor galt eine Obergrenze von 30,70 Euro pro Jahr. Künftig können die Bundesländer eigenständig die Gebührensätze festlegen - oder das an die Kommunen delegieren.

In Baden-Württemberg muss dafür noch die entsprechende Verordnung des Landes angepasst werden. Die neue Version soll noch vor der Sommerpause des Landtags in Kraft treten, teilte das Landesverkehrsministerium in Stuttgart mit. "Das Bewohnerparken ist (...) bislang nicht geeignet, einen echten Anreiz zum Umstieg auf Klima und Umwelt schonende Alternativen zu bieten", so das Ministerium. Man begrüße die Möglichkeit der Gebührenerhöhung.