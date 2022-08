Preisschock für viele Eltern - Hefte und Blöcke werden teurer

Die Sommerferien neigen sich so langsam dem Ende zu - für viele Kinder geht also bald die Schule wieder los. Und für einige steht die Einschulung an. Während sich die meisten Kinder einfach darauf freuen, müssen die Eltern zurzeit oft tief in die Tasche greifen: Laut Statistischem Bundesamt sind vor allem die Preise für Hefte und Blöcke gestiegen. Grund dafür seien die anhaltende Papierknappheit und steigende Kosten der Papierproduktion. Wie viel da tatsächlich auf den Tisch muss? Anna Priese hat eine Familie in Altensteig beim Einkauf für den Schulstart begleitet.