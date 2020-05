Corona-Testkapazitäten in Baden-Württemberg

Corona-Testkapazitäten in Baden-Württemberg Bis zu 160.000 Tests pro Woche - auch für Symptomfreie

In Baden-Württemberg gibt es mehr Corona-Fälle als in den meisten anderen Bundesländern. Deshalb will die Landesregierung auch Menschen, die keine Symptome zeigen, testen lassen - mit aufgestockten Testkapazitäten.

