Alten- und Pflegeheime seien laut Landes-Gesundheitsminister "Brennpunkte" in der Corona-Pandemie. Nun will die Landesregierung die Bewohner besser schützen, eine entsprechende Verordnung gilt ab Montag.

Die baden-württembergische Landesregierung will den Infektionsschutz in Alten- und Pflegeheimen erhöhen. Ab Montag soll eine sogenannte erweiterte Testpflicht für Beschäftigte in Kraft treten, wie die Landesregierung mitteilte. Zudem sollen auch Besucher und "externe Dritte" getestet werden.

Eine entsprechende Regelung sei in die vom Kabinett beschlossene und am Samstag verkündete Corona-Verordnung aufgenommen worden, sagte Landes-Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne). Demnach müssen die Pflegeeinrichtungen künftig den Besuchern und externem Personen Schnelltests anbieten. Einrichtungen, denen eine Beschaffung kurzfristig nicht möglich sei, könnten die Tests aus der Notreserve des Landes beziehen, so der Minister.

Testpflicht: Ausnahmen für Notärzte

Neu sei auch die Ausweitung der Testpflicht für das Personal. Die Beschäftigten müssten sich nun drei Mal anstatt zwei Mal pro Woche testen lassen, dabei gebe es Ausnahmen, etwa für Notärzte. "Die Pandemie hat das Land weiter fest im Griff. Deshalb müssen wir ältere Menschen weiter bestmöglich schützen, da Infektionen bei ihnen schwerer und oftmals tödlich verlaufen", sagte der Landes-Gesundheitsminister. Alten- und Pflegeheime seien "Brennpunkte" der Corona-Pandemie.

Seit Mitte Dezember 2020 wurden dem Landesgesundheitsamt nach Angaben des Ministers 140 Corona-Ausbrüche in Pflegeheimen gemeldet. Insgesamt infizierten sich den Angaben zufolge 2.545 Menschen mit Corona, davon starben 190.