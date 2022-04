Coronavirus: Verband kritisiert Wegfall der Testpflicht an Kitas in BW

Seit dem 14. April gilt an Kindergärten und Kindertagesstätten in Baden-Württemberg keine Corona-Testpflicht mehr. Kita-Verbände befürchten deshalb massive Gruppen- und Kita-Schließungen.

Der Verband der Kita-Fachkräfte Baden-Württemberg sieht den Wegfall der Corona-Testpflicht in Kitas seit dem 14. April skeptisch. Die Verbandsvorsitzende Anja Braekow aus Rheinfelden (Landkreis Lörrach) beurteilt den Wegfall der Testpflicht als große Gefahr für die Kinder und Fachkräfte. "Mit Auslaufen der Testpflicht steht dem Virus nun nichts mehr im Wege und die gewollte Durchseuchung kann ungehindert in den Kitas wüten", heißt es in einer Mitteilung des Verbands.

Weitere Krankheitsfälle könnten Kita-Schließungen nach sich ziehen

Braekow rechnet damit, dass weiteres Personal erkranken wird und noch mehr Betreuungszeiten gekürzt werden müssen. Dann wären Gruppen- oder Kita-Schließungen die Folge. Braekow hält die derzeitigen Vorgaben beim Personalschlüssel zudem für unzumutbar. Danach können die Träger von Kitas den vorgeschriebenen Personalbestand noch bis Ende August um 20 Prozent unterschreiten. Das bedeutet: weniger Mitarbeitende bei gleichbleibender Kinderzahl. Das verfügbare Personal arbeite schon jetzt an der Überlastungsgrenze, so Braekow.

Keine Tests mehr an Schulen nach den Osterferien

Auch an den Schulen in Baden-Württemberg fällt nach den Osterferien die Testpflicht weg. Das kündigte das Kultusministerium an. Eine freiwillige Testung über die kostenlosen Bürgertests sei aber weiterhin möglich, womit sich Schülerinnen und Schüler auch nach den Osterferien auf eine Infektion testen lassen könnten, hieß es weiter.

Testpflicht an bestimmten Bildungs-Einrichtungen bleibt bestehen

Einige Schülerinnen und Schüler in Baden-Württemberg müssen sich auch nach den Osterferien auf das Coronavirus testen lassen. An den Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und Schulkindergärten mit den Förderschwerpunkten geistige Entwicklung sowie körperlich-motorische Entwicklung sollen die Tests bis zu den Sommerferien fortgesetzt werden, teilte das Kultusministerium am Mittwoch mit. Viele Schülerinnen und Schüler in diesen Einrichtungen hätten ein erhöhtes Risiko, bei einer Infektion mit dem Coronavirus schwer zu erkranken.

Diese Schülerinnen und Schüler sowie die Mitarbeiter müssen sich nach Angaben des Kultusministeriums zweimal in der Woche testen. Um die Tests durchführen zu können, stelle die Landesregierung etwa 300.000 Euro zur Verfügung.