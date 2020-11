Testlauf in Ulm

Die Landeregierung will acht große Impfzentren in Baden-Württemberg einrichten, um dort täglich etwa 1.500 Menschen gegen Covid-19 impfen zu können. Ein erster Probe-Durchgang in Ulm verlief nach Angaben des Roten Kreuzes erfolgreich.