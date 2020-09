Wer sich in Baden-Württemberg auf das Coronavirus testen lässt, muss unter Umständen mehrere Tage auf sein Ergebnis warten. Doch die Verzögerung kann vielleicht auch etwas Gutes für den Getesteten bedeuten.

Viele Urlauber haben sich in den vergangenen Tagen und Wochen bei ihrer Rückkehr nach Baden-Württemberg auf Corona testen lassen. Entweder direkt am Flughafen, an einer der Teststationen an den Autobahnen oder beim Hausarzt des Vertrauens. Aber bis man das Ergebnis des Tests in den Händen hält - oder wenigstens die Meldung auf dem Smartphone - kann es ein paar Stunden oder mehrere Tage dauern.

Dauer von Labor zu Labor unterschiedlich

"Wie lange es dauert, bis ein Testergebnis beim Getesteten ankommt, hängt schlichtweg vom Labor ab", erklärt Pascal Murmann vom Baden-Württembergischen Sozialministerium gegenüber dem SWR. So könne es zum Beispiel sein, dass an Tagen, an denen viele aus dem Urlaub zurück kommen, alle länger auf ihr Ergebnis warten müssen. "Das kann schon Mal fünf oder sechs Tage dauern", so Murmann. Auch an den Testzentren an den Autobahnen hatte es in der Vergangenheit bis zu einer Woche gedauert, bis die Ergebnisse vorlagen. Für das Testzentrum an der A8 bei Ulm verspricht das Sozialministerium jetzt, dass die Getesteten schneller an ihre Ergebnisse kommen.

Unterschiedlich priorisiert würden die Tests aber nicht. Falls also ein Patient beim Hausarzt einen Test macht und das Ergebnis schon am nächsten Morgen bekommt, läge es nicht daran, dass der Test beim Arzt gemacht wurde. Ausschlaggebend sei nur die Auslastung des genutzten Labors, so Murmann.

Unterschiede bei der Zustellung der Ergebnisse

Wo es aber zu Priorisierungen kommen könne, sei bei der Unterscheidung zwischen positiven und negativen Ergebnissen. "Wenn ein Testergebnis positiv ist, wird die betroffene Person zuerst benachrichtigt", so Pascal Murmann. Im Umkehrschluss könne man also davon ausgehen, je länger man auf das Ergebnis warten müsse, desto unwahrscheinlicher sei es, dass der Test positiv ist. Durch die vielen Reiserückkehrer müssten die Labors in Baden-Württemberg zurzeit zwischen 95.000 und 100.000 Tests pro Woche bearbeiten. "Wir haben im Moment eine Auslastung von über 90 Prozent der Testkapazität", so Murmann. Wenn ab dem 15. September einerseits die Sommerferien zu Ende sind und sich nur noch Rückkehrer aus Risikogebieten kostenlos testen lassen dürfen, rechnet Murmann mit einem spürbaren Rückgang an Tests pro Woche.

Test bis 15 Uhr - Ergebnis noch am selben Tag?

Während am Flughafen Stuttgart das Testergebnis laut Murmann in der Regel innerhalb von zwei bis drei Tagen vorliegt, geht es ein Stück weiter nördlich deutlich schneller zu. Am Flughafen Frankfurt bietet das Deutsche Rote Kreuz Tests für Reiserückkehrer an und verspricht, dass das Ergebnis nach spätestens 24 Stunden vorliegt. Wer sich vor 15 Uhr testen lässt, soll sein Ergebnis sogar in der Regel noch am selben Tag bekommen, heißt es auf der Website des Flughafens. Von solchen Versprechen hält Murmann nicht viel. "Das ist natürlich sehr ambitioniert - aber wenn es dann am Ende doch länger dauert, ist der Ärger der Getesteten noch größer." Alle Tests in Baden-Württemberg würden so schnell wie möglich ausgewertet werden.