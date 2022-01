Bahn testet Batteriezug im Land

Die Deutsche Bahn und der Hersteller Alstom wollen mit dem Probebetrieb eines Batteriezugs starten. Der Test im Regionalverkehr soll in Baden-Württemberg und Bayern losgehen und bis Anfang Mai dauern, wie beide Unternehmen mitteilten. DB-Regiochef Jörg Sandvoß sagte, das sei der nächste große Schritt auf dem Weg zu einer emissionsfreien Bahn in Deutschland. Der Probebetrieb in Baden-Württemberg startet am kommenden Montag. Werktags wird der Zug mit Fahrgästen auf der Strecke Stuttgart - Horb fahren. Die Aufladung soll während der laufenden Fahrt erfolgen. Alstom entwickelte den Zug seit 2016. In Deutschland werden insgesamt 450 Linien bislang ausschließlich mit Dieselzügen befahren.