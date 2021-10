Die beiden wegen Terrorverdachts festgenommenen Ex-Bundeswehrsoldaten kommen in Untersuchungshaft. Dies teilte die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Spezialkräfte der Bundespolizei hatten einen der beiden Verdächtigen im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald festgenommen, den anderen in München. Die beiden sollen versucht haben, eine Söldnertruppe aufzustellen, um damit zunächst in den Bürgerkrieg im Jemen einzugreifen.