Unter 60-Jährige, die einmal mit Astrazeneca geimpft wurden, können trotzdem ganz regulär zu ihrem zweiten Termin ins Impfzentrum kommen. Sie sollen dann ein anderes Vakzin erhalten.

Gebuchte Termine für die zweite Corona-Impfung für unter 60-Jährige, die bereits einmal mit Astrazeneca geimpft wurden, behalten ihre Gültigkeit. Das hat das baden-württembergische Sozialministerium am Mittwoch in Stuttgart mitgeteilt. Die Termine werden demnach im Impfzentrum auf eines der beiden vorhandenen mRNA-Präparate von Biontech oder Moderna umgebucht. Sollte kein solches Vakzin zur Verfügung stehen, gebe es vor Ort einen neuen Termin für die Zweitimpfung.

Zweitimpfung trotzdem "sicher und wirksam"

Am Dienstag hatten sich die Gesundheitsminister einstimmig in der Frage zum weiteren Vorgehen bei unter 60-Jährigen geeinigt. Sie folgten damit dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission (Stiko) von Anfang April. Die Stiko mache in ihrer Empfehlung deutlich, dass eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca sicher und wirksam sei, so Minister Manfred Lucha (Grüne). Wer möchte, kann im Einzelfall nach Rücksprache mit dem Arzt auch seine Zweitimpfung mit Astrazeneca bekommen.

Bis 10. April waren in Deutschland 42 Verdachtsfälle einer Sinusvenenthrombose nach Impfung mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca bekannt geworden.