Temperatursturz mit Schnee und Frost in Baden-Württemberg erwartet

per Mail teilen

Nach den sommerlichen Temperaturen der letzten Wochen steht Baden-Württemberg ein Wintereinbruch mit Schnee und Frost bevor. Am Wochenende soll es bereits die ersten Flocken geben.

Expertinnen und Experten des Deutschen Wetterdienstes rechnen mit einem Temperaturumschwung von nahezu 20 Grad, so ein Sprecher am Mittwoch in Stuttgart. Grund für den Temperatursturz sei kalte Polarluft aus dem Norden, die nach Baden-Württemberg ströme.

Frost erwartet

Bereits der Donnerstag werde kälter und regnerisch - bei sechs Grad im Bergland und elf Grad im Oberrheingraben. In der Nacht auf Freitag soll Frost folgen. Pflanzen könnten durch den Frost beschädigt werden. Ab dem Wochenende soll es in Baden-Württemberg wieder schneien. Mit Ausnahme des Oberrheingrabens rechnen die Expertinnen und Experten bis zum Samstag immer wieder mit Schneefall, in tieferen Lagen auch mit Regen. Die Temperaturen im Land sollen tagsüber nur knapp über der Null-Grad-Grenze liegen.

Schnee trifft auf Saharastaub

Der erneut angekündigte Saharastaub, der den Himmel über dem Land abermals einfärben sollte, fiel den Angaben zufolge bisher deutlich geringer aus als erwartet. Das liege unter anderem an der veränderten Wetterlage und der starken Bewölkung, sagte der Sprecher des Deutschen Wetterdienstes.