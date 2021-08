Das Robert-Koch-Institut hat Teile von Frankreich als Corona-Hochrisikogebiete erklärt. Das trifft auch die Sommerurlauber aus Baden-Württemberg. Diese müssen unter Umständen in Quarantäne.

In Europa steigen allgemein die Inzidenzwerte. Die hochansteckende Delta-Variante ist eigentlich in allen Ländern die vorherrschende Variante. Am Freitag (6.8.) hat das Robert-Koch-Institut (RKI) größere Teile Frankreichs als Corona-Hochrisikogebiet ein. Dazu gehören die Regionen Okzitanien, Provence-Alpes-Côte d'Azur sowie die Insel Korsika. Die Einstufung gilt laut Robert-Koch-Institut ab kommenden Sonntag (8.8.). Die Niederlande werden zurückgestuft und sind nach einem Rückgang der Infektionszahlen nicht mehr Hochrisikogebiet. Außerhalb Europas hat das RKI 18 weitere Länder zu Hochriskogebieten erklärt.

Seit dem 1. August gelten neue Regeln für die Einreise nach Deutschland. Alle Menschen ab zwölf Jahren müssen bei der Einreise nachweisen können, dass sie entweder negativ auf das Coronavirus getestet, gegen Covid-19 geimpft oder genesen sind. Eine solche Vorgabe gab es zuvor schon für alle Flugpassagiere. Jetzt gilt sie für alle Verkehrsmittel, also auch bei Einreisen per Auto oder Bahn. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeld rechnen.

Seit dem 1.August gibt es nur noch zwei Arten von Risikogebieten: Hochrisikogebiete und Virusvariantengebiete. Die Bundesregierung wollte die Einstufung der Länder oder Regionen weltweit etwas übersichtlicher gestalten und hat deshalb die Kategorie der "einfachen" Risikogebiete gestrichen.

Hochrisikogebiete sind demnach zum Beispiel Gebiete mit besonders hohen Fallzahlen. Dafür wird die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland mit dem jeweiligen Land verglichen. Liegt sie um ein Mehrfaches höher als die Inzidenz in Deutschland kann das Land zum Hochrisikogebiet erklärt werden. Indiz ist laut Bundesgesundheitsministerium regelmäßig eine Sieben-Tage-Inzidenz von deutlich über 100.

Weitere Kriterien können auch die Todes-, Hospitalisierungs- und Testrate im jeweiligen Land sein. Eine genauere Definition der Kriterien gibt es nicht. Die Entscheidung der Einstufung treffen das Innen- und das Gesundheitsministerium zusammen mit dem Auswärtigen Amt.

Ein Virusvariantengebiet wird von den drei Ministerien ausgewiesen, wenn dort eine bestimmte, in Deutschland noch nicht verbreitete Variante des Coronavirus auftritt. Dabei müssen relevante Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Impfstoffe oder eine vorherige Infektion keinen oder nur einen eingeschränkten Schutz gegenüber dieser Variante aufweisen. Oder die Variante weist andere ähnlich schwerwiegende besorgniserregende Eigenschaften auf. Dann kann das Land oder die Region ebenfalls zum Virusvariantengebiet erklärt werden.

Wer aus einem Hochrisiko- oder Virusvariantengebiet zurück nach Deutschland kommt, muss grundsätzlich in häusliche Quarantäne - und zwar für zehn Tage, wenn man in einem Hochrisikogebiet war, vierzehn Tage, wenn man im Virusvariantengebiet war.

Die häusliche Quarantäne kann vorzeitig beendet werden, wenn ein Genesenennachweis, Impfnachweis oder ein negativer Test über das Einreiseportal der Bundesrepublik übermittelt wird. Das gilt für alle Einreisenden nach Voraufenthalt in einem Hochrisikogebiet. Die Quarantäne kann dann ab dem Zeitpunkt der Übermittlung beendet werden.

Wer seinen Genesenen- oder Impfnachweis bereits schon vor der Rückkehr übermittelt, muss nicht in Quarantäne. Frühestens fünf Tage nach der Einreise darf man seine Quarantäne mit einem negativen Testergebnis beenden. Für Kinder unter zwölf Jahren gilt folgenden Regelung: Die Quarantäne endet fünf Tage nach der Einreise automatisch.

Wie sieht es in meinem Urlaubsland aus?

Für Urlauberinnen und Urlauber hat es also Folgen, wenn sie aus ihrem Urlaub aus einem dieser beiden Gebiete zurückkehren. Einen Überblick über die Nachbarländer von Baden-Württemberg gibt es hier. Für Grenzpendler gelten andere Regelungen.

Frankreich steckt derzeit in einer vierten Corona-Welle. Innerhalb einer Woche infizierten sich zuletzt landesweit etwa 225 Menschen je 100.000 Einwohnern. Zur Eindämmung gelten wieder strengere Regeln. So muss in Museen und Kinos ein negativer Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis gezeigt werden. Am kommenden Montag (9. August) wird dies auch für Bars, Restaurants, Einkaufszentren sowie für Reisen per Flugzeug und Fernzug zur Pflicht. In einzelnen Regionen gelten wieder eine Maskenpflicht im Freien oder frühe Schließzeiten. Bei der Einreise aus Deutschland ist ein negativer Test oder ein Impf- oder Genesungsnachweis erforderlich. Und für diejenigen, die aus den Hochriskogebieten in Südfrankreich zurückkommen, gelten ab Sonntag (8.8.) die strengeren Regeln, eventuell mit einer häuslichen Quarantäne.

Auch in der Schweiz wächst die Sorge vor Virusvarianten und die Infektionszahlen steigen. Deshalb empfehlen die Behörden, dass auch Geimpfte weiterhin Abstand halten, und sich gegebenenfalls testen lassen, etwa bei der Rückkehr von Reisen. Für Touristen gibt es bis auf das Tragen von Masken in Innenräumen kaum Einschränkungen. Bei größeren Veranstaltungen kann die Besucherzahl beschränkt sein oder es dürfen nur Menschen mit Covid-Zertifikat teilnehmen. Das europäische Zertifikat wird anerkannt. Flugreisende ohne Zertifikat brauchen zur Einreise einen negativen Corona-Test. Auf dem Landweg ist die Einreise ohne Auflagen möglich.

In Österreich gilt die 3-G-Regel: Wer geimpft, getestet oder genesen ist, kann praktisch alle Angebote ungehindert nutzen. Noch gilt man in Österreich bereits mit nur einer Impfung als geimpft. Das ändert sich zum 15. August. Dann gilt man auch in Österreich nur als komplett geimpft, wenn man zwei Injektionen bekommen hat (Ausnahme ist der Impfstoff von Johnson & Johnson). Viele Testmöglichkeiten gibt es im ganzen Land, auch für Touristen. Eine Maskenpflicht gilt nur noch in der Hauptstadt Wien. Bei der Rückreise nach Deutschland wird stichprobenartig kontrolliert, ob Reisende getestet, genesen oder geimpft sind.

Italien ist zwar kein Nachbarland von Baden-Württemberg, trotzdem ein beliebtes Urlaubsziel. In dem Mittelmeerland steigen die Zahlen der täglichen Neuinfektionen leicht, vor allem mit der Delta-Variante. Seit Freitag (6. August) gibt es deshalb wieder Einschränkungen. Wer im Restaurant essen, zu Sport- oder Kultur-Veranstaltungen oder ins Museum gehen will, braucht den Grünen Pass, also einen Nachweis einer Impfung oder Genesung oder einen negativen Corona-Test. Masken im Freien sind dann nötig, wenn der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann. Wer nach Italien reist, braucht ein Einreiseformular sowie den Grünen Pass. Bei der Rückreise nach Deutschland sind ein Impf- oder Genesungsnachweis oder ein negativer Corona-Test nötig.