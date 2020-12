Teddys erfreuen also seit mehr als 100 Jahren Groß und Klein. In Corona-Zeiten ist ihre aufmunternde Wirkung besonders gefragt. Wo tauchten während des Lockdowns plötzlich zahlreiche Teddys auf?

Die gegebene Antwort ist

In Vorgärten, auf Bäumen oder an Straßenschildern - in Neuseeland tauchten Teddybären plötzlich an den unmöglichsten Orten auf. So wollten sich die Einwohner in schwierigen Pandemie-Zeiten gegenseitig aufmuntern.