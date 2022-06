Technologiebeauftragter lässt wegen Expo-Debakel Amt ruhen

Wegen seiner Verwicklung in die Expo-Affäre lässt der Technologiebeauftragte des Wirtschaftsministeriums, Wilhelm Bauer, sein Amt vorerst ruhen. Bauer habe das Ressortchefin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) angeboten, teilte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart am Freitag mit. "Dies ist lediglich eine Vorsorgemaßnahme, um Spekulationen über mögliche Interessenskonflikte vorzubeugen." FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke kritisierte Hoffmeister-Kraut scharf. Auch Wirtschaftsexperte Boris Weirauch (SPD) sagte, Hoffmeister-Kraut hätte den Technologiebeauftragten, wie von der SPD gefordert, daher schon längst von seinen Aufgaben entbinden müssen. "Es ist bezeichnend für die Schwäche der Ministerin, dass er dies nun von sich aus anbieten musste." Bauer ist zugleich Leiter des Fraunhofer Instituts für Arbeitswissenschaft und Organisation (IAO), das mit der Ingenieurkammer und der Freiburg Wirtschaft Touristik und Messe GmbH (FTWM) im Mittelpunkt des Debakels um die Kostenexplosion für den Pavillon in Dubai steht. Das Wirtschaftsministerium will Ansprüche auf Kostenerstattung in unbekannter Höhe gegen Beteiligte erheben. Entsprechende Schreiben sollen zeitnah rausgehen. Das rund 15 Millionen Euro teure Baden-Württemberg-Haus auf der Expo in Dubai war ursprünglich von drei Partnern - der Ingenieurkammer, Fraunhofer und FWTM - verantwortet und als ein auf Sponsoring gebautes Projekt "aus der Wirtschaft für die Wirtschaft" beworben worden. Die grün-schwarze Landregierung sollte das Vorhaben zunächst nur politisch begleiten und lediglich 2,8 Millionen Euro für die Ausstellung beisteuern. Notgedrungen hat sie dann aber das Gros der Kosten für den Pavillon-Bau gestemmt.