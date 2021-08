In Zeiten von Homeoffice und virtuellen Treffen mit Freunden und Familie ist Vernetzung wohl so wichtig wie noch nie. Die Software von Teamviewer bietet genau das - und profitiert so von der Corona-Krise.

Die Corona-Pandemie hat viele Unternehmen in die roten Zahlen gedrängt. Die deutsche Wirtschaft hat im zweiten Quartal 2020 10,1 Prozent Minus beim Bruttoinlandsprodukt verzeichnet - die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber nicht alle Unternehmen haben mit den wirtschaftlichen Folge der Pandemie zu kämpfen. Einige profitieren sogar davon - darunter der Göppinger Softwareentwickler Teamviewer.

Hohe Nachfrage während Corona-Krise

Viele Arbeitnehmer befinden sich seit mehreren Monaten zumindest teilweise im Homeoffice. Dafür brauchen sie Fernzugriffe auf ihrem Computer. Auf diese Nachfrage hat der Konzern mit seinem Angebot reagiert.

"Wir profitieren von der Flexibilisierung der Arbeit."

Und das Wachstum geht weiter. Vor kurzem hat Teamviewer seine erste Firma gekauft: Ubimax. Damit können nicht nur Büroarbeitsplätze, sondern auch Facharbeiter vernetzt werden, zum Beispiel über sogenannte Datenbrillen - also Fernsteuerung nicht nur im Büro, sondern auch in der Produktion. Finanzexperten sind noch skeptisch, ob diese Übernahme reibungslos gelingt, der Aktienkurs von Teamviewer verlor jedenfalls am Dienstag deutlich.

Zahlen geben erhöhten Bedarf für Teamviewer-Produkte wieder

Bereits in den ersten Monate des Jahres verzeichnete der Softwarekonzern einen hohen Profit. So lag der Gewinn bereits im ersten Quartal bei 30,3 Millionen Euro - ein Anstieg um 58 Prozent.

Auch die Zahlen des zweiten Quartals, die das Unternehmen am Dienstag in Metzingen bekannt gab, zeigen einen deutlichen Profit. So ist der Umsatz um 21 Prozent auf 114,7 Millionen Euro gestiegen. Bereits zwischen April und Juni waren die Umsätze um 45 Prozent auf 105,9 Millionen Euro geklettert. Der Chef von Teamviewer, Oliver Steil, sagte in einer Telefonkonferenz, die Nachfrage habe sich inzwischen wieder normalisiert.

Umzug in neues Gebäude in Göppingen

Nachdem die Stadt Göppingen ihr Verwaltungsgebäude kurzerhand an Teamviewer vermietet und damit das Unternehmen in der Stadt gehalten hatte, steht demnächst der Umzug in ein neues Firmengebäude in Göppingen an. Inzwischen arbeiten rund 1.100 Menschen für die Firma - fast dreimal so viele wie im vergangenen Jahr. Auch sie mussten in den vergangenen Monaten abwechselnd im Home Office arbeiten. Darum, so Oliver Steil, sei man jetzt froh, wenn das neue Gebäude bezogen werden könne, dann habe man mehr Platz, um auch die Abstandsregeln einzuhalten.