Corona macht herkömmliche Teambuilding-Maßnahmen so gut wie unmöglich. Eine Expertin empfiehlt, trotzdem nicht auf Weihnachtsfeiern und Co. zu verzichten - und erklärt, wie das auch digital gelingen kann.

Auch für ein schon lange bestehendes Team ist die aktuelle Zeit eine Herausforderung. Für neue Mitarbeiter, die ihr Arbeitsumfeld im Zweifelsfall nur über den Bildschirm kennen, ist es noch einmal schwieriger. Zum Beispiel für Carolin: Sie hat im März einen neuen Job bei einem Start-Up in Freiburg angefangen, den Großteil ihrer Kollegen kennt sie bis heute nicht persönlich. Denn kurz vor ihrem ersten Arbeitstag war die neue, coronabedingte Vorschrift: ausschließlich Homeoffice. So lernte sie viele Kollegen monatelang nur digital kennen. "Mit einer Kollegin habe ich mich total gut verstanden. Als wir im Sommer dann eine kurze Präsenzphase im Unternehmen hatten, habe ich sie nach vier Monaten fast täglichem digitalen Austausch das erste Mal persönlich getroffen." Das sei im ersten Moment eine kuriose Situation gewesen, beide waren verunsichert. Es sei eben nicht das gleiche, sich digital schon gut zu kennen aber persönlich noch vollkommen fremd zu sein.

Regelmäßig privater Austausch in einer virtuellen Teeküche

Damit in dieser speziellen Situation bei neuen Mitarbeitern wie Carolin, aber auch bei den bestehenden Kollegen, keine Entfremdung im Team entsteht, haben sich einige Unternehmen etwas einfallen lassen. Carolins Firma hat beispielsweise direkt zu Beginn der Homeoffice-Zeit eine virtuelle Teeküche eingeführt: "Wir sind dazu angehalten, uns mindestens einmal täglich mit einem Kollegen dort privat auszutauschen. Das ist dann ein geschlossener Chatraum, jeder macht sich zuhause einen Kaffee und dann wird ein bisschen abseits des beruflichen Geschehens geplaudert." An sich sei das eine schöne Idee, aber manchmal auch anstrengend und eben nicht das gleiche wie ein spontaner Austausch auf dem Gang oder am Kaffeeautomaten.

Weihnachtsfeier - einfach ausfallen lassen?

Diese Woche ging es bei Carolin und einer Kollegin in der virtuellen Teeküche um die Weihnachtsplanung: "Sie hat von der letzten Weihnachtsfeier geschwärmt, das ganze Team war zusammen auf dem Weihnachtsmarkt. Nach dem ein oder anderen Glühwein war die Stimmung total locker, es wurde viel gelacht, auch mit den Kollegen, mit denen man sonst weniger Berührungspunkte hat." So ein feucht-fröhlicher Abend schweißt zusammen, aber Carolin wird wohl mindestens noch ein weiteres Jahr auf eine Weihnachtsfeier in ihrer neuen Firma warten müssen.

Weihnachtsfeier im Wohnzimmer - gerne auch mit Familie

Doch einfach ausfallen lassen sollte man dieses Event auch in diesem Jahr nicht, sagt Fachbuchautorin und Spezialistin für virtuelle Events Diana Brandl. "Obwohl viele mittlerweile ein wenig der digitalen Müdigkeit verfallen sind, ist es gerade in diesem Jahr ein besonderer Akt der Wertschätzung und des Zurückgebens", findet Brandl. In einer Zeit, in der der Job ohnehin mehr denn je im privaten Umfeld stattfindet, sei es eine schöne Idee, das zu nutzen und bei einer virtuellen Weihnachtsfeier auch die Familien miteinzubeziehen. "Die Familien der Mitarbeiter haben ebenfalls häufiges einiges mitgemacht."

Diana Brandl ist Fachbuchautorin und Spezialistin für virtuelle Events, hält Seminare und Vorträge zu Themen wie Digitalisierung und New Work und hat fast 20 Jahre lang als Senior Executive Assistant gearbeitet. privat

Conteste in Gruppenräumen

Bei der Umsetzung sei Kreativität gefordert - am besten auch durch "Kreativität aus den eigenen Reihen", zum Beispiel in Form einer virtuellen Band. Jeder, der ein Instrument spielt, nimmt es mit in die Videokonferenz und so werde eine eigene virtuelle Band gestaltet. Bei den meisten Chat-Anbietern könne man sogar verschiedene kleine Gruppenräume eröffnen, in denen "dann ein Contest veranstaltet werden kann - zum Beispiel Weihnachtslieder singen". Am Ende performt dann jede Gruppe und eine Jury kürt den Sieger. So würden sich die Mitarbeiter noch einmal neu kennen lernen: "Wir bekommen so nicht nur Einblicke in die weit verstreuten privaten Wohnzimmer, sondern auch in verborgene Talente unserer Kollegen."

Experten und Goodie-Box zur Videokonferenz

Das klappt eventuell sogar noch besser, wenn man vorher einen anderen Tipp von Diana Brandl für seine Weihnachtsfeier umsetzt: Experten in die Videokonferenz einladen, wie beispielsweise einen Sommelier, der mit dem Team eine virtuelle Weinverkostung macht.

"In dem Fall muss vorab eine Goodie-Box nach Hause geschickt werden, was ich besonders charmant findet." Das schaffe Haptik und einen gewissen Überraschungsmoment, wenn man gemeinsam etwas auspackt. Auch da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt: "Zwei Wochen vorher bekommt jeder ein Bau-Set für ein Lebkuchenhaus, an der Weihnachtsfeier müssen die Häuser stehen und die schönsten werden prämiert." Anbieter wie Teamgeist oder Jochen Schweizer hätten zudem verschiedene Pakete in ihrem Portfolio, wie eine virtuelle Schnitzeljagd.

Kein Ersatz - aber gerade in dieser Zeit besonders wichtig

Bei aller Kreativität ersetze eine virtuelle Weihnachtsfeier ein geselliges Präsenz-Event allerdings nicht. "Wir wollen uns gerade in diesen Zeiten gerne mal wieder in den Arm nehmen, gemeinsam lachen und trauern." Gerade für Kollegen, die alleine leben, sei es aktuell besonders schwierig.

Dennoch sei es die falsche Botschaft, die Weihnachtsfeier einfach ausfallen zu lassen, hält Diana Brandl abschließend fest. "Dann gibt man sich dem negativen Tal hin, nach dem Motto: Das war die letzten Monate so schlimm, da kann man das auch gleich lassen." Für die Wertschätzung dem Team gegenüber und auch für den Zusammenhalt sei es deswegen besonders wichtig, einen gewissen Aufwand zu betreiben und den Mitarbeitern etwas nach Hause kommen zu lassen.

(Ungewöhnliche) Nähe durch räumliche Distanz

Auch wenn es also für Carolin in ihrer neuen Firma in diesem Jahr noch keine feucht-fröhliche Glühwein-Runde auf dem Weihnachtsmarkt in Freiburg geben wird, kann man trotz aller digitalen Erschöpfung Weihnachtsfeiern corona-tauglich kreativ gestalten. Und so trotz räumlicher Distanz vielleicht in manchen Bereichen mehr Nähe schaffen, als es zu gewöhnlichen Zeiten der Fall gewesen wäre. Carolins Lebenspartner lernte ihre neuen Kollegen nämlich gezwungenermaßen schon am zweiten Tag im Schlafanzug kennen - Homeoffice in der Küche sei Dank.