Nachhaltige Bildung an Schulen: Kritik an BW-Politik

Der Verein "Teachers for Future" setzt sich für nachhaltige Bildung an Schulen ein. Diese werde im Land bisher zu wenig vermittelt, so die Kritik am Kultusministerium.

Die Lehrer-Vereinigung "Teachers for Future" hat das Kultusministerium von Baden-Württemberg kritisiert. An den Schulen im Land spiele Bildung für nachhaltige Entwicklung bisher kaum eine Rolle, so der Verein. Bildung dieser Art müsse stärker an den Schulen verankert werden.

Forderung nach mehr Umweltbewusstsein für Schüler

Schülerinnen und Schüler sollen in Zukunft selbst lernen die Umwelt wahrzunehmen, Kompetenzen für sie zu entwickeln und sie zu verändern. Das fordern die Lehrerinnen und Lehrer der Teachers for Future. Ein wertvoller Bezugspunkt dafür könne das Essen in der Schulmensa oder ein Schulgarten sein, so der Verein. Ebenfalls gefordert wird ein sogenannter "Freiday" für die Schulen in Baden-Württemberg. Einmal pro Woche soll der Unterricht ausfallen und Raum für Projektarbeiten bieten.

Nachhaltige Entwicklung soll im Schulgesetz verankert werden

Um ein größeres Bewusstsein für die Umwelt zu schaffen, fordern die Teachers for Future eine Verankerung der Thematik im Schulgesetz. Auf die Vorschläge an das Kultusministerium Baden-Württemberg, Bildung für nachhaltige Entwicklung im "Referenzrahmen Schulqualität" zu verankern, habe es aber bislang keine Reaktion gegeben. Künftig müsse die Thematik aber auch ein Qualitätsmerkmal für Schulen im Land werden, so der Verein. Bis dahin sei es noch ein langer Weg.