Kriminalstatistik: Tausende Fälle von Graffitis

In Baden-Württemberg hat die Polizei im vergangenen Jahr Tausende illegale Graffitis und Schmierereien registriert. Das geht aus Angaben des Landesjustizministeriums auf eine Anfrage der Landtags-CDU hervor. Allein in Stuttgart gab es laut Kriminalstatistik der Polizei 1.526 Fälle, in Freiburg waren es 721. Auch kleinere Städte wie Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen), Herrenberg (Kreis Böblingen) und Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) kommen auf dreistellige Werte. Über die Schäden, die mutmaßlichen Täter und etwaige Strafen geben die statistischen Daten keine Auskunft. In manchen Kommunen gibt es Beratungen für Geschädigte oder auch Angebote, die Hinterlassenschaften der Sprayer kostenlos entfernen zu lassen.