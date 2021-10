Baden-Württemberg will Ausbau der Windkraft mit Taskforce beschleunigen

per Mail teilen

Die BW-Landesregierung will heute eine Taskforce für Erneuerbare Energien einsetzen. Ziel ist es, die Planungs- und Genehmigungsdauer für Windräder deutlich zu verkürzen.

Die Planung neuer Windparks dauert derzeit sechs bis sieben Jahre - nach Ansicht von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) viel zu lang, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Die Deutschen seien Weltmeister im Ziele setzen, im Umsetzen spiele man dagegen in der Kreisklasse und das könne nicht so weitergehen, sagte Kretschmann gestern vor 600 Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern beim Gemeindetag.

Das Kabinett will deshalb heute über die Pläne von Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) entscheiden. Bei einer anschließenden Regierungspressekonferenz um 12 Uhr sollen Details präsentiert werden.

Zeit für Planung und Bau von Windrädern halbieren

Die neue Taskforce soll Wege finden, damit Planung und Umsetzung nur noch halb so lang dauern. Etwa mit einheitlichen Standards oder indem geprüft wird, ob sich neben dem Staatswald auch Landschaftsschutzgebiete als Standort für Windräder eignen. Die grün-schwarze Landesregierung will zwei Prozent der Landesflächen für Erneuerbare Energien zur Verfügung stellen.

Baden-Württemberg ist in den vergangenen zehn Jahren beim Ausbau der Windkraft nicht besonders vorangekommen. Ende 2020 waren im Land nur 731 Anlagen in Betrieb, das sind gerade einmal 12 mehr als im Jahr zuvor. Zum Vergleich: In Niedersachsen stehen mehr als 6.350 Windräder.