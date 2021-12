Polizei setzt selten Taser ein

Im ablaufenden Jahr hat die Polizei in Baden-Württemberg in vier Fällen Elektroschocker benutzt. Man bewege sich seit Jahren zwischen vier und acht Einsätzen dieser Taser. Sie werden im Land ausschließlich von Spezialeinheiten eingesetzt. Der Einsatz von Tasern erfordere die Anwesenheit von drei Menschen, die aufwendig geschult werden müssen. Taser seien komplizierter in der Handhabung als Schlagstöcke und Pfefferspray. Die Deutsche Polizeigewerkschaft wünscht sich seit Längerem Taser als Standardwaffe aller Polizeikräfte in Baden-Württemberg. Die grün-schwarze Landesregierung hatte dies in ihrem Koalitionsvertrag allerdings ausdrücklich ausgeschlossen.