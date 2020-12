In Stuttgart beginnen heute die Tarifverhandlungen für den Öffentlichen Personennahverkehr in Baden-Württemberg. Bis 2030 würden bundesweit 100.000 neue Beschäftigte benötigt, davon 60.000 Busfahrerinnen und Busfahrer, so die Gewerschaft Verdi. Diese fordert bessere Arbeitsbedingungen für 6.600 Beschäftigte der kommunalen Verkehrsbetriebe in Stuttgart, Karlsruhe, Baden-Baden, Freiburg, Konstanz, Esslingen und in Heilbronn. Der kommunale Nahverkehr soll fit gemacht werden für die Aufgaben des nächsten Jahrzehnts, so formuliert Verdi-Verhandlungsführer Andreas Schackert das Ziel der Tarifrunde. Bei den Gesprächen mit dem Kommunalen Arbeitgeberverband Baden-Württemberg geht es um einen neuen Tarifvertrag Nahverkehr für die Betriebe in den sieben Städten. In ihm will die Gewerkschaft unter anderem kürzere Arbeitszeiten, Entlastungstage, deutlich bessere Überstundenregelungen sowie mehr Weihnachts- und Urlaubsgeld festschreiben lassen.