Private Busse: Tarifverhandlungen enden vorerst "ohne konkreten Abschluss"

Im Tarifkonflikt des privaten Omnibusgewerbes in Baden-Württemberg wird weiter verhandelt. Die Gespräche sollen am 19. Oktober fortgesetzt werden, erklärten die Tarifpartner in separaten Mitteilungen. Die achte Verhandlungsrunde sei am Montag "ohne konkreten Abschluss" zu Ende gegangen, berichtete der Arbeitgeberverband der baden-württembergischen Omnibusunternehmer WBO. Verdi-Verhandlungsführerin Hanna Binder sagte: "Wir sind heute ein gutes Stück vorangekommen, aber noch lange nicht am Ziel. Bis zur dann neunten Runde werden wir auf Streiks verzichten. Im Gegenzug erwarten wir von den Arbeitgebern am 19. Oktober Bewegung bei der Bezahlung der Standzeiten." Neben den Standzeiten - also den Wartezeiten bis zur nächsten Fahrt - sind ein weiterer strittiger Verhandlungspunkt höhere Sonntags- und Nachtzuschläge.