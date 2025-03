Geschlossene Kitas, Kliniken im Notbetrieb, weniger Nahverkehr. Wie wahrscheinlich ist ein unbefristeter Streik, wenn die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst scheitern?

Am Freitag (14. März) startet die dritte und finale Verhandlungsrunde um eine Tarifeinigung im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen. In zahlreichen Bereichen hatte die Gewerkschaft ver.di in den letzten Tagen und Wochen verstärkt zu Warnstreiks aufgerufen. Auch heute, mit Streikschwerpunkt in Stuttgart: Busse fallen aus, Kitas bleiben geschlossen, der Müll wird nicht abgeholt. Auch auf den Flughäfen kam es am Montag zu massiven Einschränkungen. Das führte auch in der SWR-Community zu Verärgerung.

"Streiks im öffentlichen Dienst sind immer grenzwertig und sollten maßvoll eingesetzt werden. Das ist derzeit sicher nicht der Fall", kommentierte ein User in den Sozialen Medien. Eine weitere Userin bezeichnete die Streiks "in Zeiten von Wirtschaftskrise absolut unverschämt!"

Doch warum wird überhaupt gestreikt? Wie viele Runden dauert es, bis eine Einigung erzielt wird und was passiert wenn die Tarifgespräche scheitern? Wir beantworten die wichtigsten Fragen:

Der jüngste Tarifabschluss, auf den sich Gewerkschaften, Bund und Kommunen 2023 geeinigt hatten, ist ausgelaufen. Daher wurden Verhandlungen zu einem neuen Tarif angesetzt - nachdem die ersten beiden Treffen ergebnislos zu Ende gingen, kam es in BW und in ganz Deutschland verstärkt zu Warnstreiks, vor allem im sozialen und medizinischen Bereich.

ver.di fordert unter anderem eine monatliche Entgelterhöhung von acht Prozent und mindestens 350 Euro für Beschäftigte im öffentlichen Dienst. Auch Ausbildungsvergütungen und Praktikantengehälter sollen um 200 Euro steigen. Darüber hinaus sollen Beschäftigte drei zusätzliche freie Tage bekommen. Die Arbeitgeberseite hat die Forderungen als "nicht finanzierbar" abgelehnt und bislang kein Gegenangebot vorgelegt.

Die Gespräche waren angesichts dieser sehr hohen Forderungsanzahl noch nicht so weit gediehen, dass wir ein konkretes Angebot hätten vorlegen können - zumal die Höhe der einzelnen Forderungen noch nicht beziffert werden kann und es am Ende der Verhandlung auch immer um Gesamtkosten für die kommunalen Arbeitgeber geht.

Betroffen von den Tarifverhandlungen sind unter anderem Erzieher und Erzieherinnen, Klinikpersonal, Busfahrer und Busfahrerinnen, Feuerwehrleute, Beschäftigte bei der Müllabfuhr sowie Flughafenpersonal. Alleine in Baden-Württemberg sind laut Kommunalen Arbeitgeberverband (KAV) rund 385.000 Beschäftigte betroffen, bundesweit sind es rund 2,5 Millionen.

Bei bundesweiten Tarifrunden im öffentlichen Dienst ist es laut Andreas Henke, Pressesprecher des ver.di-Landesbezirks BW, üblich, dass man von vornherein die Anzahl der Verhandlungsrunden festlegt, in denen man versucht, eine Einigung zu erreichen - in diesem Fall also drei. Gleichwohl gibt es die Möglichkeit, noch weitere Termine zu vereinbaren - das sei im öffentlichen Dienst aber eher unüblich, so Henke. Danach gebe es drei Möglichkeiten.

Im besten Fall wird in der dritten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt, mit dem beide Parteien in den Verhandlungen zu einem akzeptablen Kompromiss kommen können. Dann gibt es ein Tarifergebnis. Die zweite Möglichkeit ist, dass es zu keiner Einigung kommt - dann haben die Verhandelnden die Möglichkeit, die Schlichtung anzurufen. In diesem Fall kommt es zu einem Schlichterspruch, über den dann noch einmal verhandelt wird. Dieser kann angenommen werden oder eben nicht. Dann gelten die Verhandlungen endgültig als gescheitert.

Die Schlichtung findet allerdings nur statt, wenn sie auch eine Seite anruft. Sollte dem nicht so sein und es zu keiner Einigung kommen, dann können die Gespräche nach der dritten Verhandlungsrunde als gescheitert erklärt werden.

Sollten die Verhandlungsgespräche scheitern, liegt es an den Gewerkschaftsmitgliedern, wie weiter verfahren werden soll. Es kommt zur sogenannten Urabstimmung und damit zur Entscheidung über die Frage, ob es zum letzten Mittel kommen soll, den unbefristeten Erzwingungsstreik.

Wie der Name schon sagt, werden die Beschäftigten dabei aufgerufen, ihre Arbeit auf unbestimmte Zeit niederzulegen. Dafür muss allerdings gewährleistet sein, dass die Mitglieder auch die Gewerkschaftsforderungen tragen. Daher müssen mindestens 75 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder einem unbefristeten Streik zustimmen.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swraktuell

Ob die Tarifverhandlungen erfolgreich sind oder ob es zu einem unbefristeten Streik kommen kann, ist laut ver.di-Sprecher Andreas Henke, aktuell schwer einzuschätzen. Laut ihm hängt es davon ab, ob die Arbeitgeber am Freitag "ein verhandlungsfähiges Angebot mitbringen und ob sie sich in den entscheidenden Fragen bewegt haben."

Die Arbeitgeberseite hatte die Forderungen zuletzt zwar zurückgewiesen, aber: "Wenn man es aus der Historie heraus bewertet, dann kann man schon sagen, in der Regel können wir uns in den freien Verhandlungen zusammenraufen", so Henke. Den letzten unbefristeten Erzwingungsstreik in einer bundesweiten Tarifrunde im öffentlichen Dienst habe es 1992 gegeben.

Dauerhaft geschlossene Kitas, kein öffentlicher Nahverkehr und Kliniken im permanenten Notbetrieb? Ganz ausschließen könne man das zwar nicht, doch ver.di-Sprecher Henke betont, dass ein unbefristeter Streik etwas anderes sei als ein Warnstreik. "In den Warnstreiks geht es darum, jetzt Druck aufzubauen und klarzumachen, wie wichtig es den Mitgliedern und Streikenden ist", so Henke. Bei einem unbefristeten Streik wolle man die Arbeitgeber dazu bringen, den Beschäftigten entgegenzukommen. Dabei gehe man auch davon aus, dass er länger als einen oder zwei Tage daure und fahre daher eine andere Strategie.

Da suchen wir natürlich nach Möglichkeiten, wie man die Arbeitgeber mehr treffen kann und die Bevölkerung gegebenenfalls weniger. Und das Ganze so, dass man das auch eine Weile durchführen kann.

Tief in die Karten wolle man sich natürlich nicht schauen lassen - als Gewerkschaft sollte man aber Möglichkeiten haben, den Druck wenn es nötig ist noch erhöhen zu können, so Henke.