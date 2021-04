Mehr Geld für Beschäftigte in Metall- und Elektroindustrie

Arbeitgeber und Gewerkschaft haben am Mittwoch den neuen Tarifabschluss vorgestellt. Beschäftigte bekommen einmalig in diesem Jahr eine Corona-Prämie von 500 Euro. Ab 2022 gibt es jährliche Sonderzahlungen. Für Baden-Württemberg wurden zusätzliche Vereinbarungen getroffen. So werden die Arbeitszeitregelungen vereinfacht und erstmals Studierende der Dualen Hochschulen einbezogen. Zudem gibt es ein variables Weihnachtsgeld, je nach wirtschaftlicher Situation der Betriebe.