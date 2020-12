In der Metall- und Elektroindustrie in Baden-Württemberg ringen Arbeitgeber und Gewerkschaft um den Kurs aus der Corona-Krise. In Stuttgart kamen beide Seiten am Mittwoch zum Auftakt der Tarifverhandlungen zusammen.

Die IG Metall geht unter anderem mit der Forderung nach vier Prozent mehr Geld in die Gespräche - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest teilweisen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das kategorisch ab und will eine Nullrunde durchsetzen. Die Herausforderung sei nicht nur, Krisenmanagement zu betreiben, sondern auch die richtigen Antworten im Hinblick auf die Transformation der Branche zu geben, sagte IG-Metall-Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. "Die Beschäftigten erwarten, dass wir Lösungen präsentieren", sagte er.

Wegen der Corona-Pandemie kein Handschlag: Wilfried Porth (r), Vorsitzender und Verhandlungsführer von Südwestmetall, begrüßt zu Beginn der Tarifverhandlungen Roman Zitzelsberger, Bezirksleiter und Verhandlungsführer der IG Metall. dpa Bildfunk picture alliance/dpa, Sebastian Gollnow

Übernahmegarantie für Auszubildende und Studierende gefordert

Zusätzlich zu den vier Prozent will die Gewerkschaft einen Rahmen für sogenannte Zukunftstarifverträge auf Ebene der Betriebe erreichen. In denen soll dann festgelegt werden, wie das jeweilige Unternehmen durch die Transformation in der Branche kommen kann. Außerdem will sie bessere Bedingungen und eine Übernahmegarantie für Auszubildende und dual Studierende durchsetzen.

Arbeitgeber warnen vor weiteren tariflichen Kosten

Für die Arbeitgeber kommt mehr Geld überhaupt nicht in Frage. Bis die Metall- und Elektroindustrie wieder das Vorkrisenniveau erreicht habe - und das sei absehbar nicht vor 2022 - dürften nicht noch weitere tarifliche Kosten hinzukommen. "Alles andere würde die Beschäftigung gefährden", sagte Daimler-Personalvorstand Porth, der den Posten an der Spitze von Südwestmetall Ende November von Vorgänger Stefan Wolf übernommen hatte.

Er will zudem bestehende Kosten reduzieren - etwa bei der Spätschichtzulage, die in Baden-Württemberg schon ab 12 Uhr gezahlt werde. "Wir bezahlen Spätzuschläge, wenn andere in die Mittagspause gehen", sagte Porth. Auch eine Art Automatismus für Kostenentlastungen wollen die Arbeitgeber durchsetzen, sobald bestimmte Kennzahlen erreicht werden.

Zitzelsberger warnte davor, Hand an bestehende tarifvertragliche Regeln wie die Schichtzulagen zu legen - so etwas führe sehr schnell zu einer Eskalation der Lage. "Ich kann nur dringend davor warnen, solche Schritte zu gehen", sagte er.

Schlüsselbranche in Baden-Württemberg

Die Metall- und Elektroindustrie, zu der unter anderem der Maschinen- und der Automobilbau gehören, ist die Schlüsselbranche in Baden-Württemberg. Sie gibt hierzulande fast einer Million Menschen Arbeit. Am 18. Januar wollen sich Arbeitgeber und Gewerkschaft zur nächsten Runde der Gespräche treffen.