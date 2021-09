Tarifkonflikt: Busunternehmer und Gewerkschaft zuversichtlich

per Mail teilen

Die Gewerkschaft Verdi und der Verband Baden-Württembergischer Omnibusunternehmer (WBO) treffen sich am Donnerstag zu ihrer siebten Verhandlungsrunde. Beide Parteien haben sich auf zwei Verhandlungstage verständigt. Die WBO sei zuversichtlich eine Einigung erzielen zu können, sagte eine Sprecherin dem SWR. Verdi kritisiert unter anderem, dass bisher die Busfahrer die Pausenzeiten bezahlen würden und Nacht- oder Sonntagszuschläge uneinheitlich geregelt seien. Deshalb will die Gewerkschaft für die rund 9.000 Fahrerinnen und Fahrer einheitliche Regelungen und bezahlte Standzeiten erreichen. Vergangene Woche hatten rund 800 Beschäftigte über drei Tage den Linien- und Schulbus-Verkehr bestreikt. Betroffen waren davon Landkreise in ganz Baden-Württemberg.