Die Tarifverhandlungen im Groß- und Einzelhandel zwischen Arbeitgebern und ver.di stehen vor der nächsten Runde. Um Druck auf die Arbeitgeber auszuüben, ruft die Gewerkschaft zum Warnstreik auf.

Die Gewerkschaft ver.di hat für Freitag in vielen BW-Regionen zum ganztägigen Warnstreik im Einzel- und Versandhandel sowie im Groß- und Außenhandel aufgerufen. Unter anderem werden die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zum Beispiel in den Städten Karlsruhe, Mannheim, Ulm, Ludwigsburg und Pforzheim dazu aufgefordert ihre Arbeit nieder zu legen. Betroffen sind laut der Gewerkschaft unter anderem die Unternehmen Kaufland, H&M, Ikea, Obi, Primark, Zara, Edeka Fleischwerk und ein dm-Lager.

Bisher keine Einigung der Verhandlungspartner in Sicht

ver.di will mit den Warnstreiks in den laufenden Tarifverhandlungen Druck auf die Arbeitgeberseite ausüben. Für den Einzel und Versandhandel dauern diese Verhandlungen laut der Gewerkschaft sechseinhalb Monate, für den Groß- und Außenhandel fünfeinhalb Monate. Freiwillige Vorweg-Anhebungen der Löhne sind laut ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Krüger dabei kein Grund, von den Warnstreiks abzusehen: "Was nun vorab gezahlt wird, ist viel zu niedrig. Nicht einmal die Preissteigerungen im laufenden Jahr werden ausgeglichen", so Krüger in einer Pressemitteilung.

Die Forderungen der Gewerkschaft an die Arbeitgeberseite beinhalten eine Erhöhung der Löhne und Gehälter um 15 Prozent, eine Anhebung der Ausbildungsvergütungen um monatlich 200 Euro und verdoppelte Sozialzulagen bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Durch eine Allgemeinverbindlichkeit sollen auch nicht tarifgebundene Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den Forderungen profitieren. Die Seite der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber will diese Forderungen zur Zeit noch nicht erfüllen. Sie sieht stattdessen unter anderem tabellenwirksame Erhöhungen der Löhne im Bereich von 3 bis 5.3 Prozent für eine Laufzeit von zwei Jahren vor.

Für den Einzel- und Versandhandel ist der nächste Verhandlungstermin auf den 3. November festgelegt. Für den Groß- und Außenhandel steht ein konkreter Termin noch aus.