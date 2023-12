Keine Warnstreiks zu Ostern: Tarifeinigung für Flughafen-Sicherheitspersonal

Nach langwierigen Verhandlungen steht der Tarifabschluss für das Sicherheitspersonal an deutschen Flughäfen. Nach Angaben der Gewerkschaft ver.di hat der Arbeitgeber, der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL), ein annehmbares Angebot für die 25.000 Beschäftigten vorgelegt. Konkret heißt das: Im Laufe der nächsten zwei Jahre gibt es nach Angaben von ver.di eine Lohnerhöhung in drei Stufen. Für dieses Jahr liege die Steigerung zwischen 4,4 und 7,8 Prozent. Außerdem sollen Beschäftigte im Westen und Osten bis zum 1. Januar 2024 gleiche Löhne bekommen. Die Gewerkschaft hatte einen Euro mehr pro Stunde für alle Tarifgruppen gefordert, mit der Einigung liege man nun nah an dieser Forderung, so ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper. In der am besten bezahlten Gruppe verdient eine Sicherheitskraft in der Passagierkontrolle demnächst 19,81 Euro, bis zum nächsten Frühjahr steigt der Stundensatz auf 20,60 Euro. Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite haben in insgesamt sechs Runden verhandelt; dreimal hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten an Flughäfen in ganz Deutschland zu Warnstreiks aufgerufen, zahlreiche Flüge wurden gestrichen - auch in Baden-Württemberg.