Die Gewerkschaft IG Metall und die Arbeitgeber haben sich darauf geeinigt, dass die Beschäftigten in der Metall- und Elektroindustrie in zwei Schritten insgesamt 5,1 Prozent mehr Lohn erhalten. Außerdem gibt es Anfang 2025 einmalig 600 Euro. Azubis bekommen 140 Euro mehr. Der Pilotabschluss für die Metall- und Elektroindustrie soll auch für die Beschäftigten der Branche in Baden-Württemberg gelten. Darauf haben sich am Nachmittag Arbeitgeber und die IG Metall im Land verständigt.