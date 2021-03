Die rund 17.000 Beschäftigten in der privaten Energiewirtschaft Baden-Württemberg bekommen mehr Geld: Die Gewerkschaft Verdi hat sich mit den Arbeitgebern auf ein Lohnplus von insgesamt 3,7 Prozent geeinigt. In den kommenden zwei Jahren sollen die Gehälter der Beschäftigten nach Angaben von Verdi zunächst um 2,1 Prozent steigen, in einer zweiten Stufe dann um weitere 1,6 Prozent. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine Corona-Prämie von bis zu 700 Euro. Auch Azubis sollen mehr Geld bekommen. Noch am Montag hatten mehrere tausend Mitarbeitende für höhere Löhne gestreikt. Damit haben sie nach Meinung der Gewerkschaft Bewegung in die laufende Tarifverhandlung gebracht. Verdi erklärte am Dienstag, die Arbeitgeber hätten am Montag an den für die Gewerkschaft entscheidenden Stellen deutlich nachgebessert. Den Tarifabschluss hat die Verdi-Tarifkommission am Dienstagmorgen einstimmig angenommen.