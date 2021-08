per Mail teilen

Seit Wochen warten Club-Betreiber und -Gäste auf die Entscheidung - jetzt soll es tatsächlich möglich werden: Tanzen in Clubs ohne Maske. Doch es gibt noch weitere Hürden.

Club-Besucher dürfen in Baden-Württemberg bald unter bestimmten Bedingungen wieder ohne Maske tanzen. Wie der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga am Dienstag mitteilte, sei dies durch ein mit dem Gesundheitsministerium ausgearbeitetes und am Montag beschlossenes Muster-Hygienekonzept möglich. Allerdings brauchen alle Diskotheken für das Tanzen ohne Maske eine Genehmigung des jeweiligen Gesundheitsamtes. Ein genaues Datum für die Lockerung könne man daher nicht nennen, sagte ein Sprecher des Verbands. "Aber wir gehen davon aus, dass das zügig funktioniert, weil die Regeln jetzt klar sind."

Keine Genehmigung ohne Belüftung oder Luftreiniger

Eine wichtige Rolle spielt dabei die Belüftung des jeweiligen Clubs. Betriebe, die mit ihrer Lüftungsanlage eine Frischluftzufuhr von mindestens 40 Kubikmetern pro Stunde und Person gewährleisten können, dürfen unter Beachtung der 3G-Regel bei voller Kapazität öffnen und Tanzen ohne Masken erlauben. Die PCR-Testpflicht für nicht Geimpfte oder Genese bleibt weiter bestehen - ein Schnelltest reicht nicht aus.

Bei weniger starken Lüftungsanlagen dürfen höchstens 70 Prozent der sonst zulässigen Gästezahl in den Club kommen - und nur unter Beachtung der 2G-Regel, also wenn die Besucher geimpft oder genesen sind. Diskotheken ohne Lüftungsanlagen müssen als Ersatz Luftreiniger einsetzen.

Ministerium: "Regelungen aus Infektionssicht vertretbar"

"Die Regelungen sind infektiologisch vertretbar und bieten den Clubs klare Kriterien für die Öffnung", sagte der Amtschef des Gesundheitsministeriums, Uwe Lahl. "Jetzt liegt es an den Clubs, die Konzepte vor Ort umzusetzen." Dehoga-Landesvorsitzender Fritz Engelhardt betonte, es gebe "jetzt endlich eine echte Öffnungsperspektive, die den Clubs und Diskotheken im Land einen wirtschaftlich tragfähigen Geschäftsbetrieb ermöglicht". Mit den Lockerungen gehe Baden-Württemberg weiter als andere Bundesländer.

Clubbetreiber loben Lockerungen

Auch die Interessengemeinschaft Clubkultur Baden-Württemberg lobte die Lockerungen. "Da sind wir weiter als die Party-Metropole Berlin und Hamburg", sagte Sprecher Simon Waldenspuhl. Dass die Regelung nicht an Inzidenzwerte gebunden sei, sei besonders wichtig.

Nun hofften die Club-Betreiber, dass die Konzepte zügig von den jeweiligen Gesundheitsämtern genehmigt werden. "Wir haben aber vom Ministerium die Zusage bekommen, dass das auch dorthin kommuniziert wird", sagte Waldenspuhl. Jetzt gebe es wieder Hoffnung auf "echtes Club-Feeling": "Wenn man die Maske beim Tanzen runternehmen kann, macht das das Feiern auch ein Stück weit aus."