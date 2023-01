per Mail teilen

Weihnachten ist schon lange vorbei, aber in vielen Wohnzimmern steht er vermutlich immer noch – der Christbaum. In Freiburg sind aktuell Trupps der Abfallwirtschaft unterwegs, um die Tannenbäume einzusammeln. Meine Kollegin Wera Engelhardt hat heute Morgen ein Team auf seiner Tour begleitet und dabei erfahren, mit welchen Problemen die Männer es zu tun haben und was für Christbaum eigentlich für sie bedeutet.