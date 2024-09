per Mail teilen

Einwohner von Tamm und Asperg haben am Sonntag ein Zeichen gesetzt gegen eine mögliche Landes-Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge in ihrer Nachbarschaft. Die Landesregierung ist auf der Suche nach einem Ersatz für die LEA in Ellwangen. Eine Bürgerinitiative hat die Anwohner von Tamm und Asperg aufgefordert über die Erstaufnahmestelle abzustimmen - zumindest symbolisch. Die Abstimmung ist nicht demokratisch legitimiert und kann nur als Stimmungstest gesehen werden.