per Mail teilen

Eine 17 jährige vom SV/ SZ Kniebis mischt die Frauen-Konkurrenz in der Nordischen Kombination auf. Seit genau einem Jahr ist die Schwärzwälderin im Weltcup-Zirkus mit dabei und bei ihrem ersten Weltcup schaffte sie es als erste deutsche Athletin gleich auf Siegerpodest. In dieser Saison zählt sie als Gesamt-Weltcupzweite zu den Topfavoritinnen und natürlich auch beim Heim-Weltcup in Schonach. Tobias Faißt